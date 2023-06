Mateusz Morawiecki o „lex Tusk”. „Nie ma się na co obrażać”

Marcin Warchoł: Śmierć na drodze przez pijanego kierowcę to nie wypadek, to zabójstwo! Chcemy wysokich kar dla piratów drogowych, bo to działa!

Mateusz Morawiecki podczas konferencji uspakajał sojuszników Polski z NATO i UE, które nie kryły niepokoju związanego z powstaniem komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. - To jest część wielkiej awantury, którą w Polsce widzimy, która jest częścią procesu wyborczego. Ja to rozumiem. Nie ma się na co obrażać, ale nie ma też co panikować, czy zmieniać rzeczy, które zostały zasadniczo przyjęte – stwierdził premier.

Otwarcie też przyznał, że jeszcze nie miał czasu zapoznać się ze szczegółami zmian, jakie zapowiedział Andrzej Duda w tej sprawie. - Pan prezydent podpisał naszą ustawę, dotyczącą Komisji weryfikującej wpływy rosyjskie na polską energetykę i na cały polski system bezpieczeństwa – stwierdził szef polskiego rządu.

Warto przypomnieć, że 2 czerwca prezydent zapowiedział złożenie do laski marszałkowskiej nowelizacji ustawy o powstaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Ma ona rozwiązać budzące wątpliwości fragment, na przykład dotyczące składu komisji czy te dotyczące drogi odwoławczej.

