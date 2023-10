Marta Kaczyńska startuje z Bezpartyjnych Samorządowców. Dobry wynik gwarantowany?

To już ostatnia prosta kampanii wyborczej, jak i ostatnie chwile, by kandydaci mogli zaprezentować swoje poglądy czy postulaty. O ile „jedynki” na listach mają nieco ułatwione zadanie, to nie oznacza, że nie można znaleźć ciekawych kandydatów do Sejmu na dalszych miejscach.

Jak się okazuje, jedną z osób ubiegających się o mandat poselski jest Marta Kaczyńska! Startuje z 9. miejsca na opolskiej liście Bezpartyjnych Samorządowców. Choć to imię i nazwisko przywodzi na myśl bratanicę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, chodzi o zupełnie inną osobę.

Kandydatka do Sejmu Marta Kaczyńska jest młodą specjalistką do spraw sprzedaży, a mieszka w Zdzieszowicach w województwie opolskim. Nie należy też do żadnej partii politycznej. Startuje w wyborach w okręgu 21., gdzie będzie walczyć o głosy między innymi z Marceliną Zawiszą z Lewicy czy Pawłem Kukizem i Januszem Kowalskim z PiS.

Czy znajomo brzmiąco nazwisko pomoże Marcie Kaczyńskiej odnieść wyborczy sukces? Wszystko okaże się już 15 października!

