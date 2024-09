Mariusz Błaszczak nie gryzł się w język! Wytknął Tuskowi poważny błąd w czasie powodzi

- Postawić służby w stan gotowości. Oni tak bardzo nie lubią WOT, a dziś WOT pełnią rolę obrony cywilnej. Zostały uruchomione zdecydowanie za późno. Trzeba działać tak, żeby przewidywać skutki - mówił. - Nie wspomagamy rządu. Proszę zwrócić uwagę na to, co robią. Szef Policji odniósł obrażenia w wypadku samochodowym, bo gnał na złamanie karku, żeby stanąć obok Donalda Tuska. Spieszył się, żeby ładnie wyglądać na zdjęciu? Wicepremier Kosiniak zorganizował w sobotę w Krakowie odprawę z WOT, zamiast uruchomić WOT na Dolnym Śląsku, by wspierały strażaków, pomagały ludności - dodał.