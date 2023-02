Marianna Schreiber zaczepia Czarnka! Mocna riposta: "Starego zapytaj"

Marianna Schreiber pyta Przemysława Czarnka o program "Willa plus"

Przemysław Czarnek znalazł się pod ostrzałem niewygodnych pytań dotyczących tzw. programu Willa plus. Ministra edukacji i nauki atakował m.in. Tomasz Lis, który żartował, że ulubionym zespołem piłkarskim Czarnka i PiS jest Villareal. Sprawa Willa plus znalazła się także w obszarze zainteresowania Marianny Schreiber, liderki partii Mam dość. Żona Łukasza Schreibera zadała konkretne pytania, m.in. "na czym polega transparentność przyznawania dotacji", "na czym polega równe traktowanie przy przyznawaniu środków publicznych z podatków wszystkich podatników" i "dlaczego 8 z 12 wniosków pomimo negatywnego zaopiniowania przez powołanych ekspertów otrzymało jednak dotację MEiN".

Marianna Schreiber odesłana do męża

Na odpowiedź Mariannie Schreiber pewnie przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Wcześniej Przemysław Czarnek wskazał, że podstawowe kryterium, które przyjęli, brzmiało "nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z konstytucją". Internauci chwalą Mariannę Schreiber za zaangażowanie i celne pytania, ale część wbija też w nią szpilę, nawiązując do życia prywatnego. - Może szybciej będzie, jak zapyta Pani męża przy niedzielnym rosole, pani Marianno? Toż to jego kolega "z pracy" - napisał jeden z użytkowników Twittera. - O willa+ to po prostu starego zapytaj przy kolacji - "poradził" inny.

