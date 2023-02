Maria Piechowska: Ta decyzja Zełenskiego pozwoliła już, w pewnym sensie, wygrać tę wojnę

Mateusz Lachowski przejmująco o wojnie w Ukrainie: Życie na froncie to zapach śmierci i krwi

Maria Piechowska, analityczka ds. Ukrainy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówiła o tym, jak wojna wygląda z perspektywy Ukraińców. - Zełenski dostał propozycję ewakuacji po rozpoczęciu wojny, ale się na to nie zdecydował. Ta decyzja pozwoliła już w pewnym sensie wygrać tę wojnę. To dużej mierze dzięki temu Kijów nie padł, a społeczeństwo się zjednoczyło w walce z najeźdźcą - mówiła. Wspomniała przy tym, że w momencie agresji jego poparcie społeczne oscylowało w okolicach 30%, zaś obecnie wynosi ok. 90%.

Ekspertka nie omieszkała przy tym pochwalić ukraińskich dowódców wojennych, których również bardzo szanuje społeczeństwo. Bierze się to przede wszystkim z faktu, że armia znacząco się zmodernizowała i powiększyła swoje standardy tuż po 2014 roku.

- Jeszcze w latach 90. wewnątrz Ukrainy toczyły się debaty intelektualistów "ile jest Ukrain". Tymczasem wojna ta pokazuje wyraźnie, że jest tylko jedna Ukraina, złączona w walce i radząca sobie z wszelkimi przeciwnościami losu (wynikającymi z wojny). Społeczeństwo ukraińskie na każdym poziomie zmobilizowało się w każdy możliwy sposób. To jest naprawdę niesamowite - oceniała Piechowska. - Podziały, które niegdyś były w narodzie ukraińskim, w dużej mierze zupełnie zniknęły. Ukraina stała się prawdziwą jednością. 90 proc. Ukraińców jest już teraz za wstąpieniem do NATO i UE - dodała.

- W naszym interesie jest, aby Ukraina była częścią naszego świata. To kwestia naszego również bezpieczeństwa, i jest to bardzo ważna funkcja dla naszego kraju (oraz innych, tworzących tzw. wschodnią flankę NATO) - przekonywała.

- W narodzie ukraińskim jest ogromna wiara w zwycięskie zakończenie wojny. Początkowo sądzono, że uda się to osiągnąć nawet szybciej, ale teraz społeczeństwo jest pogodzone z tym, że taki proces musi potrwać. Co więcej, w ich opinii nie ma innej drogi, niż odzyskanie każdej zajętej ziemi, w tym również Krymu - mówiła przedstawicielka PISM.

