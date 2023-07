Marek Suski: Mamy jedno z najbardziej liberalnych praw dotyczących aborcji

Co się stało?!

Wstrząsająca historia pani Joanny

We wtorek 10 lipca "Fakty" TVN opublikowały materiał opowiadający historię pani Joanny, która źle poczuła się po zażyciu tabletki poronnej. Środek przyjęła, ponieważ ciąża zagrażała jej życiu i zdrowiu. Kobieta udała się na oddział ratunkowy krakowskiego szpitala. Tam czekała na nią już policja wezwana przez lekarza psychiatrę. Powodem miało być zachowanie kobiety, która krzyczała, że „dokonała aborcji” i „chce odebrać sobie życie” . Czynności miały być prowadzone w związku z podejrzeniem przestępstwa polegającego na pomocy w aborcji i namowie do samobójstwa.

Głos na temat sprawy pani Joanny zabrali politycy opozycji, którzy obwiniają za zaistniałą sytuację obecną władzę, ale nie tylko. Donald Tusk napisał: - Atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalu to dopiero początek. Chcesz głosować na PiS lub Konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce!. Wstrząśnięty sprawą pani Joanny lider PO zapowiedział, że 1 października zostanie zorganizowany "Marsz Miliona Serc".

Marek Suski - Mamy jedno najbardziej liberalnych praw aborcyjnych

O sytuację z Krakowa i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące aborcji dziennikarka „Gazety Wyborczej” Justyna Dobrosz -Oracz zapytała posła PiS Marka Suskiego. - W Polsce jest jedno z bardziej liberalnych praw - mówił w rozmowie z dziennikarką "Gazety Wyborczej". Gdy Justyna Dobrosz-Oracz odpowiedziała, że polskie przepisy są najbardziej restrykcyjne w Europie, poseł PiS powiedział: "Chyba pani żartuje". Dementuję plotki, które są powszechnie rozgłaszane, że nie ma prawa kobieta przerwać ciąży, jeżeli zagraża to jej życiu lub zdrowiu. Jeżeli to nie jest wykonywane, to nie jest wina rządu - dodał. – Kobiety w Polsce są szczególnie chronione i szczególnie cenione - stwierdził poseł Suski.

