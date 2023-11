Marek Sawicki ujawnia, co zrobi premier na posiedzeniu Sejmu To już pewne!

Co się wydarzy w Sejmie? Będzie gorąco! Nieoficjalne informacje

Kto by się spodziewał?

Marek Sawicki otworzy posiedzenie Sejmu 13 listopada. W rozmowie z radiem Zet opowiedział, jak będzie wyglądać początek tego wydarzenia.

- Zaczynamy to wprowadzeniem pana prezydenta, powitaniem gości i później będzie hymn, wystąpienie pana prezydenta, wystąpienie pana, wystąpienie moje i zaprzysiężenie posłów – mówił na antenie.

Marszałek senior został także zapytany, czy Mateusz Morawiecki złoży dymisję. Jak się okazuje, Marek Sawicki bez ogródek powiedział, jakie są plany obecnego premiera.

- Tak, już mogę to powiedzieć. Pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że dymisję będzie składał na moje ręce, a nie na ręce nowo wybranego marszałka. Tutaj nie ma zapisu regulaminowego, jest tylko zapis, że premier składa dymisję rządu w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu. Czy zrobi to pierwszego dnia, drugiego czy trzeciego jeśli Sejm się przedłuża, nie ma to żadnego znacznie i nie ma powiedziane, na czyje miejsce – wyjawił.

Polityk PSL zaznaczył też, że wcześniej Mateusz Morawiecki wygłosi przemowę. - Premier wyjdzie na trybunę i powie parę słów do wysokiej sali, do Sejmu, także do społeczeństwa – stwierdził Marek Sawicki.

