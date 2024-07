Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Marcin Kierwiński o szczycie NATO: "To szczyt wyjątkowy ważny"

Gościem "Expressu Biedrzyckiej" był były minister spraw wewnętrznych i administracji, eurodeputowany Marcin Kierwiński, który powiedział, czego można się spodziewać po szczycie NATO. - To szczyt wyjątkowy ważny, jubileuszowy. Szczyt, na którym będzie dochodziło do przekazania władzy. [...] To szczyt, który będzie decydował, jak wspierać flankę wschodnią NATO - mówił.