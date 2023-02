Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno sprawy 1.2.2023

Marcin Horała o CPK. Jak wygląda sytuacja?

W tym roku wbicie pierwszej łopaty - zapewnił w programie "Sedno sprawy" pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Marcin Horała. - Tak się złożyło, bo harmonogram budowy CPK jest kilku lat ten sam i jest realizowany. Kolejne etapy są realizowane. Spodziewamy się decyzji środowiskowej gdzieś między kwietniem a czerwcem, to postępowanie trwa, to jest ostatni element, który brakuje do tego żeby prace budowalne rozpocząć - dodał gość Jacka Prusinowskiego.