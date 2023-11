Małgorzata Rozenek – Majdan apeluje: Prezydencie! Podpisz ustawę o in vitro

Prawo i Sprawiedliwość zatrzymało refundację in vitro w pierwszych miesiącach swoich rządów. Od przywrócenia finansowania przez państwo tej procedury Sejm X kadencji zaczyna merytoryczną pracę. Zdaniem Moniki Wielichowskiej (50 l.) to ważny symbol. - Pokazuje, że wspólnie możemy zrealizować pierwszy z naszych stu konkretów, a potem kolejne – zapowiada wicemarszałek Sejmu z KO. Co ciekawe, poparcie dla projektu deklaruje wielu polityków PiS.

W oficjalnym stanowisku klub Prawa i Sprawiedliwości opowiedział się za dalszymi pracami nad dokumentem. Poparcie dla projektu deklarował między innymi rzecznik rządu. - U nas nie ma dyscypliny partyjnej w zakresie spraw ideologicznych – mówił Piotr Muller (34 l.). Wszystko wskazuje na to, że wkrótce ustawa trafi na biurko prezydenta. - Mam nadzieję, że to jest projekt, który wyraźnie łączy społeczeństwo , ale też połączy różne strony sali sejmowej, jak i pana prezydenta. Mam nadzieję, że pan prezydent posłucha woli większości narodu i z czystym sumieniem podpisze ustawę. Inna decyzja byłaby odebraniem szansy na rodzicielstwo i na szczęście dla bardzo wielu rodzin. Trójka moich dzieci jest na świecie wyłącznie dzięki metodzie in vitro - mówi nam Małgorzata Rozenek – Majdan, reprezentująca "Inicjatywę Tak dla in vitro". A ze słów szefa gabinetu prezydenta, Marcina Mastalerka (39 l.) wynika, że Andrzej Duda (51 l.) raczej podpisze obywatelską ustawę. - Prezydent nie będzie blokował projektu ustawy o refundacji in vitro - nieoczekiwanie zapowiedział szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek, podkreślając, że decyzja będzie podjęta na podstawie ostatecznej treści ustawy.

