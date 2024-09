Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 25.09.2025

Magdalena Sroka o Zbigniewie Ziobrze: "Chory też ponosi odpowiedzialność"

Magdalena Sroka nie odpuszcza. Szefowa komisji śledczej do spraw Pegasusa powołując się na opinie biegłego zapowiada wezwanie chorego na raka przełyku polityka. - Każdy z nas ma w bliskim otoczeniu onkologicznie chorych. Część przegrywa walkę, ale ogromna część osób, które poddają się leczeniu dochodzi do zdrowia i normalnie funkcjonuje. Myślę, że okoliczności, które towarzyszą Zbigniewowi Ziobrze nie wykluczają go z funkcjonowania - mówiła w "Sednie Sprawy"