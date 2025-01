Magdalena Sroka mówi o kolejnych działaniach komisji ds. Pegasusa. W tle Kamiński i Wąsik

- Na wnioski ostateczne będzie jeszcze czas i będziemy je komunikowali. Ogromną rolę w kwestii dopuszczenia tego systemu i sprowadzenia go do Polski odegrał zarówno pan minister Kamiński, Wąsik, ale także minister Ziobro w zupełnie innym zakresie. [...] To decyzja nie była podejmowana przez jedną osobę. Myślę, że ona była natomiast podejmowana trochę w ukryciu przed premierem Morawieckim. Premier Morawiecki na pewno nie zdawał sobie sprawy w początkowych etapach sprawy, że taką nam przyszłość tworzą politycy w postaci Kamińskiego, Wąsika czy Ziobry - stwierdziła.