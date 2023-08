Prawo i Sprawiedliwość nie zaprezentowało jeszcze list wyborczych. Prezes Jarosław Kaczyński (74 l.) ma odsłonić wszystkie karty dopiero na przełomie sierpnia i września. Jak udało nam się dowiedzieć, jednym z asów w jego talii, ma być Magdalena Ogórek, gwiazda Telewizji Polskiej. Dziennikarka może otwierać listę PiS w swoim rodzinnym Rybniku. W grę wchodzą też inne śląskie okręgi. - Ani nie potwierdzę, ani nie zdementuję. Od takich spraw są sztaby wyborcze, a nie lokalni politycy - mówi nam Bolesław Piecha (69 l.), który w 2019 roku był jedynka PiS, właśnie w Rybniku. Inny polityk Zjednoczonej Prawicy mówi nam, że to niż zapadły jeszcze w tej sprawie wiążące decyzje. - Trwają rozmowy. Wszystko jest w rękach prezesa – słyszymy.

Magdalena Ogórek wystartuje w wyborach do Sejmu?

Dla Magdaleny Ogórek byłaby to kolejna próba wejścia do świata polityki. W 2011 ubiegała się już o poselski mandat, z drugiego miejsca na katowickiej liście SLD. W kampanii popierał ją między innymi Aleksander Kwaśniewski (69 l.). Cztery lata później została kandydatką Sojuszu Lewicy Demokratycznej na urząd Prezydenta RP. W wyborach zdobyła piąte miejsce i niespełna 2,5% poparcia, co uznano za klęskę sojuszu i ówczesnego szefa tej partii Leszka Millera (77 l.). Do chwili zamknięcia wydania gazety, Magdalena Ogórek nie odpowiedziała na nasza prośbę o komentarz w sprawie kandydowania z list PiS.

