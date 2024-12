Macierewicz grzmi na Tuska i Trzaskowskiego: „Ludzie zostali sami”

Nie uwierzycie co zrobił Jarosław Kaczyński! Internet aż huczy!

Wściekłość i żal – emocjonalne oskarżenie

W wwiadzie udostępnionym przez Antoniego Macierewicza na platformie X, prawdopodobnie z jednym z poszkodowanych powodzią, emocje sięgnęły zenitu. Skierował on bezpośrednie słowa do Rafała Trzaskowskiego, nie szczędząc gorzkich uwag.

„Mam nadzieję, Panie Rafale, zastępco Donalda Tuska, że masz siłę i odwagę, żeby dzisiaj wśród tych wszystkich mediów, grafik i klaskających tobie ludzi powiedzieć, do czego doprowadziliście” – mówił z żalem.

Nie były to tylko puste oskarżenia. Mężczyzna zarzucił politykom brak konkretnej pomocy dla osób dotkniętych tragedią. – „Albo to naprawcie, albo dajcie sobie święty spokój z tymi swoimi pięknymi konwencjami. Ludzie was nie rozumieją i ludzi zostawiliście samych sobie” – dodał.

„To nie jest zabawa!”

Jego słowa wybrzmiały z ogromnym rozgoryczeniem. . – „To nie jest zabawa w polityków i w salony dyplomatyczne, tylko to jest poważna odpowiedzialność za obywateli Rzeczpospolitej Polskiej” – podkreśliłł.

Mężczyzna zakończył emocjonalnym apelem do Rafała Trzaskowskiego: – „Powiedz coś, Panie Prezydencie Stolicy, Panie Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Panie zastępco Donalda Tuska, bo to ludzie płaczą i tracą zdrowie po tym, co się im wydarzyło. Miej odwagę…”

Macierewicz: „Tu nie ma ściemy”

Antoni Macierewicz nie pozostawił tych słów bez komentarza. W swoim poście na platformie X napisał:

„Tu nie ma promptera, tu nie ma ściemy, to jest rzeczowa wypowiedź, ukazująca wściekłość i żal. Tak Panowie @donaldtusk i @trzaskowski_ – wściekłość i żal poszkodowanych ludzi, których pozostawiliście samych sobie, bez pomocy.”

Kampania nabiera tempa

Mocne słowa poszkodowanego i komentarz Macierewicza to kolejny akt politycznej rozgrywki. Zarzuty o brak wsparcia dla ludzi dotkniętych tragedią mogą stać się jednym z gorących tematów w nadchodzącej kampanii wyborczej. Czy Tusk i Trzaskowski odpowiedzą na ten zarzut? Czy temat powodzi wpisze się na stałe w polityczne przepychanki?

Tu nie ma promptera, tu nie ma ściemy, to jest rzeczowa wypowiedz, ukazująca wściekłość i żal. Tak Panowie @donaldtusk i @trzaskowski_ wściekłość i żal poszkodowanych ludzi, których pozostawiliście samych sobie, bez pomocy. pic.twitter.com/3O0E8pyHqc— Antoni Macierewicz (@Macierewicz_A) December 7, 2024