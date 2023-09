Liderzy, ujawnijcie majątki! Nie znamy stanu posiadania Tuska, Hołowni i Mentzena

Wszystko zaczęło się od materiału Onetu. Portal twierdzi, że przez ręce małżeństwa Morawieckich przeszły w ostatnich latach nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych. Z szacunków ujawnionych przez media wynika, że przychód Iwony Morawieckiej – jedynie z ich sprzedaży – przekroczył w ostatnich trzech latach aż 20 milionów złotych. - Sto milionów do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna, to jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Na Nobla - napisał lider PO Donald Tusk komentując dane ujawnione przez Onet. Odpowiedź premiera była równie uszczypliwa. - Herr Donald, zostawiłeś Polskę, by za duże pieniądze służyć niemieckim interesom w Brukseli – stwierdził Mateusz Morawiecki. Z oświadczenia majątkowego premiera wynika, że dysponuje on wielkim majątkiem. Robią wrażenie obligacje warte niemal cztery i pół miliona złotych i liczne nieruchomości wyceniane na ponad siedem milionów. Nie wiadomo za to jaki jest majątek, który w 2013 roku Morawiecki przepisał na żonę Iwonę. PiS przygotował przepisy zobowiązujące do ujawnienia stanu posiadania najbliższych polityków, ale ustawę zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. - Wyrzucili do kosza całą ustawę, a mogli tylko skreślić zapisy dotyczące majątku dzieci polityków – ubolewa Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji Batorego. Inny jest przypadek Donalda Tuska. Przewodniczący Platformy nie musi ujawniać majątku, bo nie jest posłem. Ale nawet kiedy złoży oświadczenie, po zdobyciu mandatu, nie obejmie ono majątku Małgorzaty Tusk. Były premier również zdecydował się na rozdzielność majątkową. Wiadomo, że ostatnie lata pod względem finansowym były dla szefa PO niezwykle korzystne. Jako szef Rady Europejskiej, a później szef EPL, mógł zarobić blisko 10 milionów złotych. - Byłoby elegancko gdyby liderzy partii, którzy nie są w Sejmie, pokazali przed wyborami swoje majątki – komentuje socjolog profesor Antoni Kamiński. Obok Donalda Tuska chodzi także o Szymona Hołownię (47 l.) i Sławomira Mentzena (37 l.). Obaj nie są posłami, więc nie mają obowiązku ujawniać swojego majątku. - Ujawnienie stanu posiadania, także przez partyjnych liderów, którzy nie mają takie obowiązku, byłoby zgodne ze społecznymi oczekiwaniami - kwituje prof. Henryk Domański, socjolog.

