Lider polskiej prawicy jest tylko jeden! Pozostałych zostawił daleko w tyle

Jarosław Kaczyński pozostaje niekwestionowanym liderem polskiej prawicy, zdobywając 38 proc. poparcia w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Drugie miejsce w badaniu zajął prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 19 proc. natomiast trzecie Grzegorz Braun, uzyskując 5 proc. głosów.

Sondaż przeprowadzono w dniach 28-29 maja 2026 roku na próbie 1057 dorosłych Polaków, wskazując również 29 proc. niezdecydowanych respondentów.

Kto przewodzi polskiej prawicy?

Wszystko na świecie się zmienia, tak samo i w polskiej polityce, ale są pewne stałe elementy politycznej układanki. Jak wynika z najnowszego sondażu dla "Super Expressie", lider polskiej prawicy jest jeden i pozostałych graczy zostawia w tyle: to prezes Prawa i Sprawiedliwości. Pozycja Jarosława Kaczyńskiego (77 l.) pozostaje więc niezagrożona.

Kaczyński niekwestionowanym liderem. Prezydent Nawrocki na drugim miejscu

Mimo upływu lat i dynamicznych zmian na scenie politycznej, numerem jeden pozostaje prezes Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył w badaniu 38 proc. głosów. To potwierdza, że dla większości prawicowych wyborców wciąż to on ma największą siłę. Jego pozycja wydaje się na ten moment niezagrożona, choć na horyzoncie pojawia się silny konkurent.

Drugie miejsce w sondażu zajął prezydent Karol Nawrocki (43 l.), który uzyskał wynik 19 proc. To pokazuje, że Nawrocki zbudował rozpoznawalność i zdobył zwolenników w pierwszym roku prezydentury.

Pozostali gracze i niezdecydowani

Sondażowe podium zamyka Grzegorz Braun (59 l.), który uzyskał 5 proc. głosów, wyprzedzając Sławomira Mentzena (4 proc.) oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego (58 l.), który także uzyskał 4 proc. poparcia. 1 proc. ankietowanych wskazał odpowiedź „Ktoś inny”, a 29 proc. respondentów wybrało odpowiedź „Nie wiem/nie mam zdania”. A to oznacza, że prawicowi politycy mają do zagospodarowania sporą część elektoratu. Sondaż został przeprowadzony w dniach 28-29 maja 2026 roku na próbie 1057 dorosłych Polaków.

22