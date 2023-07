Lewica oskarża i rozlicza PiS

Minister Czarnek: Likwidacja gimnazjów to był strzał w dziesiątkę

Lewica oskarża PiS

W sobotę 8 lipca 2023 roku Nowa Lewica zorganizowała konwencję poświęconą bezprawiu Prawa i Sprawiedliwości. Głównym celem spotkania było wytknięcie jak największej ilości błędów rządzących, słowem: oskarżenie PiS-u. Lewica zaprezentowała raport - Akta 8 lat rządów PiS. Jak informuje Nowa Lewica, pół roku temu na zaproszenie posła Krzysztofa Śmiszka współpracę z Lewicą rozpoczęli znakomici prawnicy i prawniczki, tworząc prawniczą drużynę. Jej celem było stworzenie raportu zawierającego materiały dowodowe, które będą mogły być wykorzystane przez niezależną prokuraturę do sporządzenia aktów oskarżenia wobec polityków PiS. Ci bowiem podczas sprawowania władzy przekroczyli uprawnienia i złamali prawo. "Po ponad pół roku pracy dokładnie wskazujemy gdzie i kiedy władza złamała prawo - konkretnie, punkt po punkcie, przepis po przepisie, paragraf po paragrafie. Lewica jest przekonana, że nierozliczenie tych, którzy doprowadzili do upadku standardów państwa prawa spowoduje nieodwracalną szkodę w funkcjonowaniu demokracji. Doprowadzenie do wyegzekwowania odpowiedzialności tych wszystkich, którzy w sposób ostentacyjny łamali prawo jest kwestią racji stanu" - podaje Nowa Lewica.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zaznaczył podczas swojego wystąpienia na konwencji, że w ciągu 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości rządziło dwoje premierów - Beata Szydło i Mateusz Morawiecki. "Poza legitymacją PiS łączy ich jedno, oboje poniosą odpowiedzialność za swoje czyny i zaniechania" - powiedział. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że "będzie to pierwsza ekipa po transformacji w Polsce, która zostanie rozliczona" po wygranych przez nich wyborach".

Zaś wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek powiedział, że obowiązkiem Lewicy jest pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy łamali prawo. "Dlatego Lewica w nowym Sejmie, w pierwszych jego dniach złoży projekt ustawy, która powoła komisję sprawiedliwości, komisję prawa".

