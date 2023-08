Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Leszek Miller: Polacy będą bać się głosować

Europoseł Leszek Miller był gościem we wtorkowym (29.08) "Expressie Biedrzyckiej". Polityk komentował to, co dzieje się w polskiej polityce na szczeblu władzy. I ostro skomentował poczynania rządzących : - PiS zbudował własną oligarchię. (...) Polska stacza się w otchłań dyktatury - ocenił. Miller dodał, że Polacy będą wręcz bali się głosować. Dlaczego? Obejrzyjcie całą rozmowę.