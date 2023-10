Leszek Miller komentuje wyniki wyborów: Radość przez łzy

Tak naprawdę władzę w ręce Tuska i pozostałych liderów opozycji włożyła młodzież – studenci, młode wspaniałe dziewczyny, młodzi chłopcy i mężczyźni, którzy w przeciwieństwie do lat poprzednich masowo wzięli udział w wyborach. Oni najlepiej rozumieli, że PiS to nie tylko „obciach”, to także wyjście z Unii, zatrzaśnięcie bram do Europy i świata, feretrony zamiast stringów. Gdzie mają taki program i takie ideały – pokazali wymownie, stojąc w kolejkach do urn nawet do późnych godzin nocnych. Brawo! Co prawda, gdyby opozycja była w stanie stworzyć jedną listę, byłoby od razu pozamiatane, ale dzięki młodym co się odwlecze, to nie uciecze. Na razie decyzja jest w rękach Dudy, czyli wiadomo kogo. Coś mi podpowiada, że jego wizyta w Watykanie z okazji rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, to pobożny pretekst do głębokiego omówienia w centrali sytuacji w Polsce po wyborach. Misję utworzenia rządu powierzy więc prawdopodobnie najpierw Morawieckiemu - twarzy, a właściwie potwarzy PiS w tych wyborach.

Tym samym da Kaczyńskiemu czas na szukanie wśród zwycięzców chętnych do zdrady. Ale nie tylko z tego powodu Tusk nie będzie miał lekko. Laufer PSL, Teofil Bartoszewski już zakomunikował, że premierem musi być polityk, który cieszy się zaufaniem wszystkich i nie jest kontrowersyjny. Według Bartoszewskiego to Władysław Kosiniak-Kamysz, który „Może się dogadać ze wszystkimi, a to jest bardzo ważne”. Bartoszewskiemu basuje weteran PSL, Marek Sawicki: „Podejrzewam, że będzie trzech lub czterech kandydatów na premierów”. Znaczy dla PSL Tusk wcale nie jest kandydatem oczywistym.

Za to Czarzasty weźmie cokolwiek. Jego Nowa Lewica poniosła największą klęskę. Nawet A. Kwaśniewski tuż przed wyborami powiedział o Lewicy: Każdy wynik poniżej rezultatu sprzed czterech lat trudno będzie uznać za sukces … Rzeczywiście z partii dobierającej sobie partnerów do współrządzenia Lewica Czarzastego stała się partią, którą się dobiera.