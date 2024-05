Lech Wałęsa wyznał to po latach. Szczere słowa

Lech Wałęsa zdecydował się udzielić obszernego wywiadu, w którym opowiedział o swojej walce z komunizmem. Dziennikarz stwierdził, że wiele osób z pokolenia polityka nie wierzyło, że ówczesny ustrój da się zmienić, a wręcz przeciwnie, byli przekonani, że będzie trwał do końca ich życia.

- Otóż ja w każdej dziedzinie jestem praktykiem i wiem, że życie cały czas postępuje. To, co było dobre wczoraj, jest niedobre dziś. Był moment w historii świata, w którym komunizm był potrzebny. Do powszechnego użytku wchodziły maszyny, kapitaliści gnębili ludzi. Taki system był potrzebny na ówczesnym etapie historii, ale to wyczerpało swoje możliwości. Ja zaś wstrzeliłem się wtedy, kiedy to było możliwe - opowiedział Lech Wałęsa w rozmowie z Interią.

Polski noblista został także zapytany, czy zgodziłby się ze stwierdzeniem amerykańskiego kongresmena Steve'a Chabota, że polityka jest sportem kontaktowym.

- Ja jako praktyk muszę wszystko umiejscawiać w czasie i przestrzeni. Wszystkie rzeczy ulegają zmianie i stale są koniecznie poprawy. Tak należy rozumieć życie na tej Ziemi. Zaczynali Adam i Ewa i oni mieli inne problemy, ale rozwijali się, musieli się zmieniać, dopasowywać. Ludzkość była wciąż podzielona, ale rozwijając się, powiększała swoje zasoby - stwierdził były prezydent.

Szczerze wyznał także, skąd czerpał siły w tamtych czasach. Lech Wałęsa odpowiedział bez wahania.

- Tu mi pomagała wiara. Jestem człowiekiem zawierzenia, więc wiem, że nie za dużo zależy ode mnie. Ja mam się starać, mam dążyć, ale nie załamywać się, jak się coś nie udaje i nie cieszyć się, jak się udaje. Trzeba podchodzić do spraw umiarkowanie - wyznał.

