Lech Wałęsa nie wytrzymał. Ostrzega i grzmi: "Żadnej litości"! W tle ważna prośba do Polaków

Lech Wałęsa pilnie przygląda się temu, co dzieje się w polskiej polityce. Jako doświadczony polityk, a przy okazji zapalony internauta, chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami ze swoimi sympatykami. Właśnie opublikował wpis, przez który ludziom mogą się zjeżyć włosy na głowie! Wałęsa skierował swoją uwagę na Prawo i Sprawiedliwość, chociaż partia już nie rządzi. Jednak zdaniem byłego prezydenta i tak trzeba jej patrzyć na ręce: - Jeszcze raz ..OSTRZEGAM’’. W PIS-ie. jest duża grupa ludzi z piątej zdradzieckiej kolumny. Od powstania Solidarności Ci ludzie próbowali przejąć zwycięstwo, albo zniszczyć, to co nam się udało. Wydawało im się że mnie ,,podporządkują’. Dążyli i dążą ostatecznie do przejęcia i zabetonowanie strategicznych punktów władzy dla ,,Siebie’’. Ustawowo ,,cwaniacko’ wyjęli z konstytucji ważne strategiczne punkty, tworząc w te miejsca dodatkowe struktury ,,atrapy’ by nie można bez ich zgody cokolwiek naprawić, czy demokratycznie pokojowo przejąć od nich władzę - napisał.

ZOBACZ: Tak Lech Wałęsa potraktował dziewczynkę pod kościołem. Tuż przed Nowym Rokiem!

Ale to nie wszystko! Wałęsa wprost wskazał, że jeśli chodzi o rozliczenie poprzedniej władzy, nie można pobłażać: - Żadnego pobłażania, żadnej litości, mamy do czynienia z bezwzględnymi złoczyńcami, którzy zrobią każdą.

Wałęsa wezwał "wszystkie Polskie patriotyczne siły" do czuwania i koncentracji. Zaapelował też o wsparcie wszelkich działań nowego premiera Donalda Tuska.