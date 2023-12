i Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Lech Wałęsa

Lech Wałęsa nie ma wątpliwości: Tusk powinien brać przykład z Hołowni

- Wspierałem Tuska i będę go wspierał nawet, jeśli on sobie tego nie życzy – przyznaje nam Lech Wałęsa. Były prezydent przy okazji porównuje style i zachowania lidera PO i marszałka Sejmu Szymona Hołowni w ostatnim czasie. - Obserwowałem Tuska ostatnio i jakieś takie jego nerwowe odzywki były podczas konferencji w Sejmie. To nie było w stylu Tuska, on zawsze był spokojniejszy, a tu poszło zbyt ostro. I nerwowo odpowiedział, co było niepotrzebne. A mógł jak Hołownia odpowiadać, i w tym sensie powinien brać przykład z marszałka Sejmu – zaznacza Wałęsa.