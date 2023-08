Lech Wałęsa nie gryzł się w język! Ocenił rząd Olszewskiego. Wygarnął wszystko! Milczał do tej pory, teraz poniosły go emocje

Wyciekły wewnętrzne sondaże PiS! Takie poparcie naprawdę ma władza. Co na to Kaczyński?!

Lech Wałęsa postanowił zabrać głos na temat władzy sprzed ponad 30 lat. Na Facebooku odpowiedział jednemu z internautów na uwagę, że na nagraniach z tzw. nocnej zmiany, widać jak na dłoni, "kto jest kto" i jak nerwowo reagowali uczestnicy tamtych wydarzeń. Lech Wałęsa, który w tamtym okresie był prezydentem ocenił sprawę po swojemu, komentując: - Obalenie Rządu Olszewskiego. To był najbardziej nieudany rząd w historii najnowszej. Właściwie nigdy nie był skompletowany zawsze brakowało kilku ministrów, byli w zamian kierownicy. Robił wszystko, ale to co było mniej potrzebne na ten czas. Same konflikty i złe decyzje. To doprowadziło do zebrania podpisów przez posłów w celu odwołania tego rządu - ocenił po latach Wałęsa.

Dalej były prezydent wyjaśnił, co było następstwami tych konfliktów i odwołania rządu Olszewskiego. Napisał wprost: - Zbieranie podpisów trochę trwało, bo się nie spieszono, to doszło do uszu Olszewskiego i Macierewicza. Postanowili ratować się poprzez skłócenie sceny politycznej rzucając nie przygotowaną lustracje. Skłócenie by nie mógłby długo powstać nowy rząd a Oni by sobie rządzili.

Zdaniem Wałęsy nie patrzono wtedy na interes Polski, a w kraju byłby "kompletny paraliż": - Wszystkie ogniwa władzy sparaliżowane. Nic nie przygotowane. Tylko w tej sytuacji musiałby być wprowadzony stan wojenny, ale kto i jak miał go wykonać. Ta sytuacja kwalifikowała się pod trybunał. Zapanowałem nad szaleńcami i ich nieodpowiedzialnymi pomysłami udało się mieliśmy szczęście. Kiedyś historia w wolniejszym czasie to udowodni. Nie było ordynacji wyborczej, nie było ustalonych terminów, a kto i kiedy miął to zrobić kto podpisać przy paraliżu taczkowym wszystkich struktur Państwa. Pełna anarchia - podsumował.