Latos do Niedzielskiego: Przyznaj się do błędu i przeproś.

Minister zdrowia w zaskakujący sposób zareagował na słowa lekarza, który skarżył się na problemy z wystawianiem recept na leki przeciwbólowe. - Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych – napisał w mediach społecznościowych Adam Niedzielski (50 l.) i wywołał tymi słowami prawdziwą burzę. - Każdy pacjent ma prawo do prywatności niezależnie od wykonywanego zawodu i stosunku do władzy – twierdzi Magdalena Biejat (41 l.) z Lewicy, wzywając jednocześnie do dymisji ministra zdrowia. W podobnym tonie wypowiada się Michał Szczerba (46 l.) z PO. - Wnioskuję o natychmiastową interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich – pisał Szczerba. Co ciekawe, Adama Niedzielskiego, nieszczególnie bronią politycy PIS. Tomasz Latos (59 l.), szef sejmowej komisji zdrowia, ale też lekarz, twierdzi, że stwierdzenie jego partyjnego kolegi było niefortunne. - Należy w tej sprawie przyznać się do błędu i szukać porozumienia. W takich sprawach trzeba ostrożności, bo granica co można, a czego nie można, jest dość jasno wyznaczona. Minister był w jakimś sensie sprowokowany, bo doktor podał nieprawdziwą informację, ale to go nie tłumaczy – mówi Latos. Szef komisji zdrowia sugeruje też przeprosimy. - Należy wyjaśnić, przeprosić. Nigdy nie jest źle skorzystać ze słowa przepraszam – radzi Latos. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski (36 l.) zapowiedział w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Wieczorny Express - gen. Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.