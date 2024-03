Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Kwiatkowski: Decyzja marszałka Hołowni jest zła

jot 14:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Krzysztof Kwiatkowski, senator KO, b. minister sprawiedliwości i prezes NIK, ocenił: - Moim zdaniem to jest decyzja po prostu błędna. My tu mówimy o przepisach, które się zmieniły pod wpływem drakońskiego wyroku TK! Ja nie zapominam tragedii pani Izabeli z Pszczyny. To jest sytuacja absolutnie nie do przyjęcia.