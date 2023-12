Kwaśniewski podsumował nominację Tuska na premiera. "Polityk wagi najcięższej"

kto by pomyślał?

Bardzo poważne problemy Ziobry ze zdrowiem. To dlatego nie było go w Sejmie

Tusk do Morawieckiego podczas expose: mnie w UE nikt nie ogra. Były dyplomata: to było piękne!

Organizacja lotu do Smoleńska w 2010 roku. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Co dalej?

Donald Tusk otrzymał nominację na premiera w tzw. drugim konstytucyjnym kroku. Tym samym to posłowie wybrali nowego szefa rządu, który 12 grudnia wygłosił expose, podał kilka ważnych koncepcji, w tym także bezpieczeństwa Polski oraz propozycji socjalnych, a następnie wysłuchiwał pytań posłów. Zgodnie z tym co przekazał marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, głosowanie nad wotum zaufania nad nowym rządem Donalda Tuska odbędzie się o około godziny 19. Podczas expose nowego premiera, na galerii w Sejmie zasiadło wielu gości, m.in. byli prezydenci - Lech Wałęsa oraz Aleksander Kwaśniewski. Prezydent Polski w latach 1995-2005 wypowiedział się potem na temat nowego premiera. Jak stwierdził, zgadza się z deklaracjami Donalda Tuska. - Odbudowanie wspólnoty, Polska pozycja w NATO, w Unii Europejskiej, bezdyskusyjne wsparcie dla Ukrainy. Cały zestaw działań, które chce podjąć, a które już znamy z wcześniejszych projektów, choćby z tych pierwszych 100 dni - ocenił były prezydent.

Jak mówił, "do polityki europejskiej wraca polityk rzeczywiście wagi najcięższej, z którego zdaniem będą się liczyć, i który może bez żadnych wątpliwości czy podejrzeń o to, że nie jest europejski, na przykład zwracać uwagę na niedojrzałość niektórych projektów, które przygotowuje Unia Europejska, czy to, że za szybko jest na nie".