Kukiz żegna się z PiS. Były muzyk zdradza nam dlaczego pójdzie swoją drogą

Z list Prawa i Sprawiedliwości mandaty uzyskało 194 posłów. Okazuje się jednak, że klub PIS nie będzie. Paweł Kukiz zabiera swoją drużynę Kukiz’15 i planuje założyć niezależne koło. Polityk potwierdza nam, że decyzja w tej sprawie już zapadła. - Wtedy będę skupiony na walce o swoje postulaty, które niosę niezmiennie od 2015 roku. Pozostając niezależnym, będę mógł zabiegać o poparcie dla nich zarówno w PIS-ie, jak i w PO. O ordynacji mieszanej i zniesieniu immunitetów mówiły obie strony sporu. Będę się też bił o sędziów pokoju, czy kwestie referendalne. Te ostatnie mają w programach zarówno PiS jak i PSL – zdradza swoje plany były muzyk. Do koła mieliby też przystąpić Marek Jakubiak (64 l.) i Jarosław Sachajko. (52l.). Jeżeli ostatecznie nie pójdą za swoim liderem, Paweł Kukiz będzie posłem niezależnym. - Światopoglądowo najbliżej mi do PiS, ale nie chcę być związany klubową dyscypliną. Zawsze głosuję tak, jak każe mi moje sumienie. Będę blisko PiS-u, ale nie w PiS-ie. - mówi nam Kukiz. Były rockman zwraca też uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt pójścia swoją drogą. - Nie zamierzam też brać odpowiedzialności za wszystkie nieprawidłowości z poprzedniej kadencji, na które często zwracałem uwagę, niestety bezskutecznie – mówi polityk. Paweł Kukiz związał się umową programową z PiS w czerwcu 2021 roku. W poprzednich wyborach startował do Sejmu z list PSL. JP

