Kukiz broni Kołodziejczaka. Zaskakująca wymiana uprzejmości

Od kiedy Michał Kołodziejczak występując na jednej scenie z Donaldem Tuskiem ( 66 l.), wkroczył na wojenna ścieżkę z Prawem i Sprawiedliwością. Od kilku dni trwa nieustanna wymiana kampanijnego ognia. Lider Agrounii zasłonił nawet swojego nowego pryncypała i zbiera, przynajmniej chwilowo, niemal całą krytykę Zjednoczonej Prawicy. W tej sytuacji niespodziewanie w obronę wziął go Paweł Kukiz, który powiedział nam, że widzi podobieństwa w jego i Kołodziejczaka, sytuacji. - Jeśli ma czyste intencje i chce coś zrobić, to, żeby się dostać do Sejmu, musi do kogoś dołączyć. Nie ma w Polsce możliwości indywidualnego startu do Sejmu – rozkłada ręce Kukiz. Tę diagnozę potwierdza dr Magdalena Nowak – Paralusz. - Kukiz ma rację, że trudno zaistnieć, a szczególnie dostać się do Sejmu, bez struktur. Taki mamy system – mówi politolog. Z kolei Michał Kołodziejczak zdradza nam, że prywatnie bardzo lubi byłego wokalistę. - Oszukało go PSL, a teraz PiS. Jak już sie wszystko przewali usiądę z nim na poważną rozmowę. Pozdrawiam cię Pawle, często o Tobie myślę i ufam, że już nikomu nie dasz się nigdy wykorzystać – mówi za naszym pośrednictwem lider Agrounii.

