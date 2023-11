Kto lepszym marszałkiem Sejmu: Hołownia czy Witek? Weź udział w sondzie!

Posiedzenia Sejmu nowej kadencji cieszą się dużym zainteresowaniem wśród internautów. Od inauguracji 13 listopada każde z nich było hitem na karcie Na Czasie w serwisie YouTube, gdzie lądują najchętniej oglądane filmiki. Z kolei oficjalny kanał Sejmu w serwisie YouTube może się pochwalić szybkim wzrostem liczby subskrypcji z ponad 80 tysięcy do ponad 300 tysięcy obserwujących.

Być może to zasługa nowego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który sypie jak z rękawa ciętymi ripostami i bezwzględnie egzekwuje nowe zasady posiedzień. Nie raz nie dopuszczał do głosu posłów PiS, którzy zdecydowanie nie przywykli do takiego traktowania. Nie udzielił głosu między innymi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który podszedł do niego z taką prośbą. Warto przypomnieć, że 13 listopada 2023 roku podczas inauguracji X kadencji Sejmu zdobył poparcie 265 posłów z KO, Lewicy, PSL i Konfederacji. Pokonał tym samym kandydatkę PiS i byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek, która zdobyła 193 głosy.

Co ciekawe, Elżbieta Witek była zgłoszona także na stanowisko wicemarszałka i także nie odniosła sukcesu z wynikiem 203 głosów. Funkcję marszałka pełniła od 9 sierpnia 2019 roku. Wielkim echem odbiła się reasumpcja głosowania 11 sierpnia 2021 roku, gdy procedowany był wniosek posłów PiS w sprawie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Słynęła także z bardzo szybkiego tempa mówienia podczas posiedzeń i spięć z posłem Konfederacji Grzegorzem Braunem, który odmawiał zakładania maseczki na sali plenarnej podczas pandemii koronawirusa.

Zdecydowanie Szymon Hołownia ma zupełnie inny styl prowadzenia obrad niż Elżbieta Witek. Kto waszym zdaniem jest lepszym marszałkiem Sejmu? Dajcie znać w naszej sondzie!

