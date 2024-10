Krzysztof Śmiszek podsumował plany Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS nie będzie zadowolony!

- Wierzę w to, że Kaczyński ma ukrytą wizję państwa autorytarnego. Początki tego autorytarnego państwa widzieliśmy już w czasie ostatnich ośmiu lat kiedy próbowano przejąć instytucje, niektóre z sukcesem. Próbowano dokończyć proces przejmowania sądów i nie udało się do końca. Jestem przekonany, że gdyby PiS wygrało wybory raz trzeci, mielibyśmy do czynienia z domknięciem systemu i PiS wreszcie przejęłoby sądy. Sądy to nasza ostatnia nadzieja jeżeli chodzi o ingerencję władzy - mówił.