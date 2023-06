Znany senator rozebrał się w krzakach. Krzysztof Kwiatkowski błysnął klatą

Polityk zanim wsiadł na łódkę, szczegółowo sprawdził, czy zarówno kapok, jak i gwizdek są sprawne. Po szybkim teście, Krzysztof Kwiatkowski wiosłował niczym wytrawny sportowiec.

Łódka, woda i wiaterek - wakacyjny relaks posła... w Warszawie

- Każdy z nas, szczególnie, kiedy doskwiera nam skwar i upał, szuka odrobimy wytchnienia nad wodą. Wielu warszawiaków nie wie, jak wspaniałym miejscem jest jeziorko Czerniakowskie, gdzie znajduje się nie tylko plaża, ale też świetna przystań, na której można wynająć łódkę i popływać. A wbrew pozorom na jeziorku można się zmęczyć, wiosłując – opowiada nam Kwiatkowski.

Senator po wielu ostrych machnięciach wiosłem w pełnym słońcu poczuł, że pali go letni gorąc. Postanowił, że czas na krótki odpoczynek. Dobił do brzegu, przysiadł na pomoście i niewiele, myśląc, zrzucił czarne polo, prezentując nagą klatę. Relaks w takich okolicznościach przyrody to czysta przyjemność. Można łatwo zapomnieć, że to wciąż Warszawa, a nie mazurskie szuwary.

Senator poleca wszystkim taki wypoczynek. - To świetna forma aktywnego odpoczynku! Polecam! To moja ulubiona przystań na terenie Warszawy – kwituje Krzysztof Kwiatkowski.

