Krzysztof Gawkowski oraz Marek Borowski w „Expressie Biedrzyckiej”, Rafał Bochenek w „Sednie sprawy”

"Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy"

We wtorek 26 września 2023 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". O godzinie 9.07 można obejrzeć kolejny już odcinek programu "Express Biedrzyckiej". Program istnieje na naszym redakcyjnym kanale już od dłuższego czasu. "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą we wtorek 26 września 2023 roku: poseł Krzysztof Gawkowski - przewodniczący klubu parlamentarnego (następnie poselskiego) Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy oraz Marek Borowski - senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były wicepremier.

Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie poseł Rafał Bochenek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.

Quiz. Co wiesz o wyborach parlamentarnych? Bez 5/10 lepiej nie głosuj! Pytanie 1 z 10 Kto może wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Osoby pełnoletnie, osoby z obywatelstwem polskim i obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce Osoby, które ukończyły 16. rok życia, osoby urodzone na terenie Polski i posiadające polski paszport Osoby pełnoletnie, obywatele Polski i osoby, które same nie są kandydatami Dalej