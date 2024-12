Krzysztof Bosak komentuje start Karola Nawrockiego w wyborach. "Jest dla nas trudniejszy"

- Jak była pierwsza fala tej afery, to media próbowały mnie połączyć z tymi dyplomami MBA. Nawet prasa podała zupełnie fałszywie, że rzekomo zrobiłem to MBA, co oczywiście jest niemożliwe, bo jeżeli się nie ma wyższego wykształcenia, to nie jest możliwe zrobić MBA - mówił wicemarszałek Sejmu.