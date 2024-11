i Autor: SE Kamila Biedrzycka, prowadząca "Express Biedrzyckiej"

Zapraszamy do oglądania

Krzysztof Bosak, Adam Traczyk - Express Biedrzyckiej - 28.11

Już we czwartek, 28 listopada gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Krzysztof Bosak z Konfederacji, wicemarszałek Sejmu oraz Adam Traczyk, politolog, dyrektor More in Common Polska. Serdecznie zapraszamy do oglądania na stronie głównej SE.pl, naszym profilu na Facebooku oraz na naszym kanale na YouTube. Ciekawych tematów z pewnością nie zabraknie.