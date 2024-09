Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 10.9.2024

Kowalski bezpardonowo atakuje Tuska i Bodnara: "Upadli już na głowę"

Janusz Kowalski jest znany z ciętego języka. Poseł Prawa i Sprawiedliwości krytykuje rządzących min. za zmiany, które wprowadzają w sądownictwie. Zdaniem Kowalskiego premier Donald Tusk i Adam Bodnar po zmianie władze wylądują za kratami, bo łamią prawo jak żadna władza w III RP.- Proszę zobaczyć co z naszą ojczyzną robią. Co robią z Polską? Szantażują, łamią kręgosłupy sędziom, wsadzają posłów do więzienia, mówią, że nie obowiązuje ich Konstytucja - mówił w Sednie Sprawy