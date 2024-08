Kosiniak-Kamysz po próbie generalnej defilady. "Wyraz siły, sprawczości, jedności

Patryk Jaki wprost: Nie wykluczam, że Suwerenna Polska dołączy do PiS [NASZ WYWIAD]

Władysław Kosiniak-Kamyszy po próbie generalnej defilady

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej, po obejrzeniu próby generalnej do defilady na warszawskiej wisłostradzie podkreślił, że już 15 sierpnia będziemy świętować "rocznicę wielkiego zwycięstwa - Bitwy Warszawskiej". Zaprosił wszystkich na obchody święta, do wszystkich miejsc w Polsce, ale szczególnie do Warszawy, gdzie o godz. 14 rozpocznie się defilada. Jak podkreśla szef MON, 15 sierpnia pokażemy jedność i wspólnotę narodową.

- Nasza obecność będzie wyrazem wdzięczności wobec minionych pokoleń i nadziei dla przyszłych. Będzie to też pokazanie naszej siły, sprawczości oraz jedności, której bardzo potrzebujemy w obliczu zagrożeń ze Wschodu [...] Każdy, który działa na rzecz bezpieczeństwa Polski zasługuje na naszą wdzięczność. Wyrazem tej wdzięczności będą właśnie obchody święta Wojska Polskieg - mówił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON wskazał, że podczas defilady Polska zaprezentowane zostaną trzy filary bezpieczeństwa, takie jak wspólnota narodowa, silna i dobrze zarządzana armia oraz siła w sojuszach. Podziękował również wszystkim, którzy przyczyniają się do zabezpieczenia uroczystości.

Kiedy odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego?

Defilada rozpocznie się w czwartek, 15 sierpnia, o godz. 14. Poza żołnierzami wszystkich rodzajów wojsk, weźmie w niej udział prawie 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu i Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Towarzyszyć im będzie niemal 80 statków powietrznych, a także 220 sztuk sprzętu naziemnego, w tym czołgi Abrams, transportery Rosomak i Borsuk, armatohaubice Krab i K9, wyrzutnie rakietowe Himars i przeciwlotnicze systemy Patriot i Mała Narew. Żołnierze tak samo jak rok temu przemaszerują warszawską wisłostradą; dogodnym punktem obserwacji będzie np. zbocze na skwerze 1. Dywizji Pancernej WP na wysokości Nowego Miasta.

Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku, gdy wojsko odradzającego się państwa polskiego w serii zwycięskich operacji odepchnęły spod Warszawy nacierającą od wschodu Armię Czerwoną.

