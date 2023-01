Kosiniak-Kamysz o wspólnej liście wyborczej opozycji. Ma inną propozycję

Schetyna ma pretensje do rządu. „Jeśli premier chce mieć większość, to powinien….”

Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że pieniądze z KPO bardzo pomogłyby Polsce w obecnych czasach. Jego zdaniem unijne środki pomogą między innymi zmniejszyć inflację i powstanie nowych inwestycji. - Solidarna Polska i część jeszcze innych ugrupowań się z tym nie zgadza, bo uważają, że te pieniądze są niepotrzebne i nie chcą ich brać. My chcemy. My współpracujemy jako formacje demokratyczne będące w opozycji: PSL, PO, Hołownia, Lewica, Porozumienie i inne ugrupowania – mówił w RMF FM. Przy okazji został zapytany o dalszą współpracę opozycji, na przykład w temacie jednej listy wyborczej. W końcu wybory parlamentarne są coraz bliżej, a często słysz się głosy, że właśnie taki ruch zapewniłby opozycji zwycięstwo z PiS-em. Lider PSL jest jednak sceptyczny wobec tego pomysłu. - Ja od dawna mówię: nie jedna lista, a jedna lista spraw, które trzeba załatwić. Jeden kierunek działań w wielu sprawach Mamy współdziałanie w wielu kwestiach, ale nie oznacza to, że się spotkamy na jednej liście wyborczej. Bo to nie jest tylko lista spraw do załatwienia, ale też jest wrażliwość, emocje, są sprawy światopoglądowe, które decydują w wielu momentach o oddaniu głosu przez naszych wyborców – mówił w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz.

