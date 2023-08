Kontrowersyjne wypowiedzi Hartmana. Chodzi o... pedofilów!

Niebywałe, co zrobili politycy Lewicy, gdy Morawiecki przemawiał w Sejmie! Suski ruszył do akcji

W swoim wpisie opublikowanym we wtorek wieczorem w serwisie X, prof. Hartman podkreślił, że niezależnie od rodzaju przestępstwa, każda osoba ma prawo do godnego traktowania i obrony swoich praw. "Tak! Pedofile też mają prawa! Jak wszyscy inni przestępcy! Żadnego człowieka nie wolno piętnować - nawet pedofila!" - napisał. To nie pierwszy raz, kiedy profesor wypowiada się na temat pedofilii. W 2013 roku, w kontekście debaty nad rejestrem pedofilów, Hartman zaznaczył, że osoby skazane za to przestępstwo zasługują na terapię oraz opiekę medyczną, a nie jedynie na potępienie i stygmatyzację.

Niezwykle kontrowersyjne są również wcześniejsze wypowiedzi Hartmana, które budziły spore oburzenie. W 2014 roku na swoim blogu poruszył kwestię legalizacji związków kazirodczych, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony polityków różnych opcji. Wówczas zarówno przedstawiciele partii rządzącej, jak i członkowie Lewicy, wyrażali dezaprobatę wobec tych pomysłów. Wpis ten szybko został usunięty z bloga prof. Hartmana.

Do opłacanych przez PiS za publiczne pieniądze trolli: Tak! Pedofile też mają prawa! Jak wszyscy inni przestępcy! Żadnego człowieka nie wolno piętnować - nawet pedofila!— Jan Hartman (@JanHartman1) August 15, 2023

Sonda Interesujesz się polityką? Tak Nie