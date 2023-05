Koniec z opłatami za autostrady. PiS chce je zlikwidować

Tym PiS chce wygrać wybory: 800 plus, darmowe leki 65 plus i darmowe autostrady

Jarosław Kaczyński w swojej przemowie opowiedział po krótce o najważniejszych zmianach, jakie chce wprowadzić PiS po ewentualnych wygranych wyborach. Mówił między innymi o darmowych lekach dla seniorów i dzieci czy zwiększeniu świadczenia 500 plus. Kolejną zapowiedzią jest wprowadzenie bezpłatnych autostrad i dróg szybkiego ruchu, a wszelkie opłaty za ich użytkowanie miałyby zostać zniesione.

- Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dla bardzo wielu ludzi dolegliwa, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeśli chodzi o te opłaty państwowe, to jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie, my to zniesiemy. A jeżeli chodzi o te sytuacje gdzie autostrady są prywatne albo w dzierżawie, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy - powiedział były wicepremier. - Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy - dodał.

