Historyczny moment

Koniec wojny na Ukrainie? Trump ogłosi wszystko we wtorek

Donald Trump ma zamiar ogłosić historyczne porozumienie z Ukrainą podczas swojego wtorkowego orędzia przed Kongresem – donoszą źródła Reutersa. Stawka jest ogromna. Miliardowe wpływy z ukraińskich zasobów naturalnych. Ma być to potencjalna rekompensata dla USA za lata finansowego wsparcia dla Kijowa. Jednak przede wszystkim, ma być to perspektywa zakończenia wojny. Czy to oznacza, że Ukraina i Stany Zjednoczone wchodzą w nową erę relacji?