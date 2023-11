i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Janusz Korwin-Mikke

Sedno Sprawy 24.11.2023

Konfederacja pomoże PiS-owi stworzyć rząd? Korwin: "Lepiej zawrzeć sojusz z Morawieckim"

JP 11:17 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Janusz Korwin Mikke mówi nam, że jest już odwieszony w prawach członka Konfederacji i radzi co powinna zrobić jego formacja. Zdaniem nestora ruchu wolnościowego kluczowe jest powstrzymanie Lewicy, a żeby to zrobić, niezbędny wydaje się sojusz z Mateuszem Morawieckim. - Konfederacja powinna zrobić wszystko aby Lewica nie doszła do władzy. Nasi wyborcy po to głosowali na nas żeby Lewica do władzy nie doszła - mówił Korwin w "Sednie Sprawy"