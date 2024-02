Kompromitacja posła KO. Nie wie, kto w Polsce rządzi?! "Przepraszam jest mi wstyd"

W marcu odbędzie się tajne posiedzenie Sejmu! Sprawy najwyższej wagi. Zero mediów! Co się dzieje?!

Wieczorna wiadomość Pawłowskiej do Dudy. "Zwrócę się do prezydenta..."

Marcin Józefaciuk był znany ze swoich tatuaży i z tego, że uczył w szkole kilku przedmiotów, bo jako dyrektor miał problemy ze skompletowaniem całej kadry pedagogicznej. Teraz zostanie też zapamiętany z racji tej potężnej wpadki. Parlamentarzysta ciągle nie wie kto sprawuje w Polsce władzę. Nie miał za to problemu, żeby po wszystkim mocno uderzyć się w piersi. -Wstyd. Teraz jest mi naprawdę serdecznie wstyd bo to, że pomyliłem rząd z Sejmem i Senatem to jest wstyd. Za co serdecznie przepraszam i jedyne co mogę powiedzieć. Ja serdecznie przepraszam - kajał się parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej.

Poseł poprosił jeszcze o drugą szansę, żeby mógł się zrehabilitować i pokazać wiedzę na temat systemu politycznego w Polsce. Za miesiąc ponownie będzie gościem "Sedna Sprawy" i spróbuje zmazać plamę po dzisiejszym występie. Trzymamy kciuki, żeby tym razem obyło się już bez kompromitującej wpadki.

Poniżej cała rozmowa Jacka Prusinowskiego z posłem Marcinem Józefaciukiem z Koalicji Obywatelskiej.