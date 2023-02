Komisja Europejska skarży Polskę do Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o wyroki TK

Spis treści

Komisja Europejska skarży Polskę. Chodzi o wyroki Trybunału Konstytucyjnego

W środę, 15 lutego 2023 roku Komisja Europejska przygotowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który rozstrzygnie czy orzeczenia polskiego TK łamią unijne prawo. O sprawie pisze niemiecka gazeta "Deutsche Welle". Jak czytamy, decyzja Komisji Europejskiej o zaskarżeniu Polski to efekt postepowania wszczętego przeciw Polsce ponad rok temu. Dokładnie w grudniu 2021 Komisja Europejska rozpoczęła przeciw Polsce procedurę naruszeniową ze względu na zastrzeżenia dotyczące polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja ma również poważne wątpliwości co do niezawisłości oraz bezstronności Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego w Polsce łamią prawo unijne? Orzeknie TSUE

Przypomnijmy, że TK w swoich wyrokach z 14 lipca 2021 roku i 7 października 2021 roku uznał postanowienia traktatów UE za niezgodne z konstytucją RP, kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. Następnie w lipcu 2022 Komisja Europejska rozpoczęła drugiego etapu postępowania, uznając polską odpowiedź na zarzuty za niewystarczającą. Wówczas KE domagała się, by władze Polski przywróciły zgodność polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej. Okazało się jednak, że to nie wystarczyło. Teraz KE zaskarżyła Polskę przed TSUE. Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego w Polsce łamią unijne prawo czy nie.

Komisja Europejska ma poważne wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności TK

"Trybunał Konstytucyjny naruszył tymi wyrokami ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej. Ponadto Komisja Europejska "ma poważne wątpliwości co do niezawisłości oraz bezstronności Trybunału Konstytucyjnego" - donosi "Deutsche Welle".

Celem Komisji jest zapewnienie obywatelom polskim ochrony ich praw oraz umożliwienie im korzystania z przynależności do UE na takich samych zasadach, jakie odnoszą się do wszystkich innych obywateli UE. Pierwszeństwo prawa UE zapewnia równe stosowanie prawa UE w całej Unii" – napisano w komunikacie KE, cytowanym przez "Deutsche Welle".