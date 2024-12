Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Kołodziejczak ma plan na odchudzenie administracji. To "ostre cięcia"

- Zgłaszam na bieżąco moje uwagi jeżeli chodzi o kadry, zarządzanie kadrami, to co sprawia problemy. Według mnie obecny układ, nie tylko pewnie w ministerstwie rolnictwa, ale mogę o mówić o przykładzie ministerstwa rolnictwa, jest bardzo trudny do sterowania. Duża liczba urzędników, pracowników. Gdyby ich było mniej uważam, że lepiej by wykonywali swoją pracę, nie dublowaliby swojej pracy, ale też urzędnicy wykonywaliby swoją pracę w taki sposób, że robiliby to, co jest faktycznie ważne i istotne a nie tylko czasem mechanicznie powtarzali. To jest bez sensu - mocno ocenia Michał Kołodziejczak, wiceszef ministerstwa rolnictwa.