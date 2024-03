Kolejne przesłuchanie Kaczyńskiego. Jest data

Członkowie komisji śledczej, którzy wyjaśniają przygotowanie wyborów kopertowych w 2020 roku, przesłuchanie już m.in. Michała Dworczyka, Pawła Kukiza oraz prezesa i wiceprezesa Poczty Polskiej. Jak się okazuje, przyjdzie również czas na pytania do Jarosława Kaczyńskiego. Pojawiła się nawet data, kiedy prezes PiS ma odpowiadać przed komisją śledczą. Joński powiedział PAP, że chciałby, żeby wszyscy świadkowie, których zostało jeszcze około 20, zostało przesłuchanych do końca maja. Joński mówił dziennikarzom w poniedziałek, że ostatnim świadkiem wezwanym przed komisję będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński a przedostatnim b. premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki. Do przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego ma dojść 23 maja. Przewodniczący komisji śledczej ds. wyborów kopertowych przyznał również, że jeszcze wiele pracy przed posłami. - Mamy około 20 świadków do przesłuchania. Ostatnim świadkiem 23 maja, jeśli się nic nie zmieni, będzie Jarosław Kaczyński - powiedział w TVN24 Dariusz Joński.

W zeszły piątek prezes PiS zeznawał przed komisją śledczą, która wyjaśnia aferę Pegasusa. Szczegóły przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego można znaleźć w tym miejscu: Tajna taktyka Kaczyńskiego. Kto mógł go instruować?

