Kogo Polacy chcą na prezydenta? Ta dwójka może zacierać ręcę

Wybory prezydenckie mogą wiele zmienić na polskiej scenie politycznej. Jedyne, co na razie wiadomo w ich sprawie, to fakt, że Andrzej Duda nie będzie mógł wziąć w nich udziału. Kto powinien go zastąpić?

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory prezydenckie miały odbyć się teraz. Badani mogli wybierać spośród zaproponowanych kandydatów.

Najwięcej osób wskazało na obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z KO, który zdobył 29,6 proc. poparcia. Zmierzyłby się w drugiej turze z przedstawicielem PiS Mateuszem Morawieckim, na którego głos zadeklarowało 25,5 proc. respondentów. Ci politycy mogą zacierać ręce z radości, widać bowiem, ze cieszą się sporą sympatią wśród wyborców.

Podium zamyka marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050 z wynikiem 13,8 proc. głosów. Następne miejsce należy do Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, który zdobył 9,3 proc. głosów. Za nim znalazła się ministra ds. rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, na którą chciałoby zagłosować 4,4 proc. osób. Z kolei 17,4 proc. Polaków nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Warto przypomnieć, że w czasie wyborów prezydenckich w 2020 roku Rafał Trzaskowski zmierzył się w drugiej turze z kandydatem PiS Andrzejem Dudą, który ubiegał się wówczas o reelekcję. Przegrał z wynikiem 48,97 proc., a zwycięzca otrzymał 51,03 proc. głosów.

Na razie jednak nie pojawiają się oficjalne informacje od żadnego ugrupowania na temat ewentualnych kandydatów na prezydenta.

