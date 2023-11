Kogo Lewica poprze na stanowiska wicemarszałka z PiS-u? Gawkowski podał konkretne nazwisko

Wyniki mówią same za siebie

Spotkanie Hołowni i Dudy w Pałacu Prezydenckim. Na co można liczyć?

Krzysztof Gawkowski wypowiedział się na temat wyborów nowego marszałka Sejmu w dniu 13 listopada. Ocenił też Elżbietę Witek na tym stanowisku.

- Nie twierdzę, że Elżbieta Witek była złym marszałkiem jeżeli chodzi o prowadzenie obrad. Nawet mogę powiedzieć dobre słowo. Elżbieta Witek sprawnie prowadziła obrady. Mówię to wprost i zawsze to mówiłem. Umiała rolę marszałka na Sali plenarnej odegrać w sytuacjach niekrytycznych, ale w sytuacjach krytycznych prowadziła politykę wprost sprzyjającą jednej partii i naginającą zasady – mówił w „Wieczornym Expressie”.

Polityk powiedział także, jaki był główny powód braku poparcia dla Elżbiety Witek.

- Myślę, ze co najmniej dwa razy został złamany regulamin […] To stanowiło o tym, że pani marszałek Witek nie dostała poparcia innych partii, a nie to, że nie była sprawną prowadzącą obrady czy umiejącą rozmawiać z opozycją wtedy – powiedział w rozmowie z Kamilem Szewczykiem.

Krzysztof Gawkowski został zapytany także o to, jakiego kandydata z ramienia PiS mogłaby poprzeć Lewica.

- Szukam w myślach i Małgorzatę Wasserman znajduję. Na pewno byśmy się zgodzili i poparli tę kandydatkę. Miejsce dla kandydata PiS-u w prezydium Sejmu czy Senatu będzie całą kadencję. Nikt go nie zabierze, nic się nie wydarzy i na pewno nie będzie żadnej wojny – skwitował.

Quiz. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Lewica to projekt polityczny, który powstał w: 2000 r. 2016 r. 2019 r. Dalej