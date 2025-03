i Autor: Shutterstock, Shutterstock

Prawie 8 punktów przewagi nad PiS

„Kocham Was". Donald Tusk triumfuje po najnowszym sondażu

Donald Tusk w euforii! Cieszy go sondażowe zwycięstwo i nie kryje emocji. „Prawie 8 punktów przewagi. Kocham Was ” – napisał na platformie X, publikując wykres z najnowszymi wynikami poparcia dla partii politycznych. Do wpisu dodał emotikonę w kształcie serca. Sondaż pokazuje nie tylko silną pozycję Koalicji Obywatelskiej. Wskazywać może na poważne problemy dla PiS, Trzeciej Drogi i Lewicy.