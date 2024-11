Koalicjanci nie chcą głosować na Rafała Trzaskowskiego. To już kolejna taka wypowiedź!

Żebym miał głosować na Rafała Trzaskowskiego to Rafał Trzaskowski musiałby wykonać pewne gesty. Gesty w stosunku do osób o wrażliwości konserwatywnej. Ja mam wrażenie, że na dzisiaj nie tylko nie chce wykonywać gestów pod adresem ludzi o tej wrażliwości, ale chyba w ogóle nie do końca zdaje sobie sprawę, że tacy ludzie istnieją. I to jest pierwsza uwaga. Więc na dzisiaj ja bym powiedział, że na niego głosu nie oddam - twierdzi Libicki