Koalicja rządząca rozczarowała Polaków? Ekspert nie ma wątpliwości

Gościem "Expressu Biedrzyckiej" był socjolog prof. Jarosław Flis, który skomentował domaganie się części społeczeństwa, by rząd rozliczył PiS. - Jeśli PiS wróci do władzy za 3 lata, to zupełnie nie z tego powodu, ze nie zostało wystarczająco dużo zapudłowanych jej polityków. [...] Widać po ostatnich wyborach, ze sprawa Kamińskiego i Wąsika nie robi jakiegoś piorunującego wrażenia na wyborach - mówił.